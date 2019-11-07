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Стрельба в общежитии: рассказали о состоянии студентки и причине нападения

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Стрельба в общежитии: рассказали о состоянии студентки и причине нападения
Студентку Днепропетровского национального университета им. О. Гончара, которая получила пулю в голову в общежитии, прооперировали. Фото - from-ua.com

Студентку Днепропетровского национального университета им. О. Гончара 17-летнюю Софию, которая получила пулю в голову в общежитии, прооперировали.

Ее жизни угрозы нет, рассказала Виктория Лисовец с нейрохирургическое отделение областной детской больницы.

"Повреждение костей черепа или структуры мозга не обнаружили. Ребенка прооперировали, инородное тело изъяли. Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет", - сообщила корреспонденту Gazeta.ua Лисовец.

Стрелок - 19-летний Виталий Стежко, учится в этом же университете на другом факультете. С раненной девушкой ранее знаком не был. Стрелял, потому что она с подругой громко разговаривали и смеялась в очереди в душ.

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"Мы сидели, ждали своей очереди, разговаривали. Он пришел в душ. Подумал, что мы с него смеемся, пригрозил, что расстреляет. Подумали, что это шутка. Продолжили разговор. В душевой тем временем услышали какие-то звуки, внимания не обратили, потому что может что-то упало. Тогда этот парень вышел. После слов "я предупреждал" выстрелил в Соню", - говорит 17-летняя Виктория Краснокутская.

После этого студент сбежал к себе комнату, поссорился с товарищами и выстрелил себе в живот. Друзья говорят, в последнее время вел себя агрессивно. Подозревают, начал употреблять наркотики. Однако, официального заключения о состоянии стрелка пока нет.

"Заключения медиков по содержанию наркотиков или алкоголя в крови студента пока нет. Он отказывается давать какие-либо объяснения своего поступка", - сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

Сейчас Виталий Стежко находится в больнице, его охраняют. Когда выздоровеет - суд изберет ему меру пресечения. За покушение на убийство студента могут посадить на 15 лет.

В Днепре студент-политолог выстрелил из револьвера "Флобер" в голову несовершеннолетней девушке - студентке 1-го курса юридического факультета. Это произошло в студенческом общежитии №2 Днепропетровского национального университета им. О. Гончара.

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