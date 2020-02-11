Стрельба в Мукачево: полиция озвучила основные версии

В Мукачево на Закарпатье произошла стрельба на ул. Сеченова. Ранения получили 24-летний и 40-летний местные жители. Фото: npu.gov.ua

Правоохранители расследуют две версии резонансной стрельбы в Мукачево.

Это преступление на почве конфликта между лицами и покушение на убийство. Об этом заявил начальник управления Нацполиции Закарпатья Александр Канцидайло.

"Сейчас правоохранительными органами рассматриваются две версии данного преступления - это совершение преступления на почве конфликта между лицами, занимающимися преступной деятельностью на территории города Мукачево и всей Закарпатской области. И преступление, совершенное на заказ. Сейчас по делу проходят соответствующие экспертизы, допрошено более сотни людей", - рассказал Канцидайло.

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Также он рассказал, что из-за стрельбы все руководство полиции города отстранили, а начальник Мукачевского отделения полиции Михаил Петрище ушел на пенсию.

Продолжаются сразу три служебные проверки.

7 февраля, в 9:50, на ул. Сеченова в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба. Ранения получили 24-летний и 40-летний мукачевцы. Это Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и охранник Артура.