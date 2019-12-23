Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 738
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 234
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2367
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 207
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2367
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 675
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
7
4
3
5
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Видео
Все видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2367
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1251
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1341
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 207
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
понедельник, 23 декабря 2019 21:35

Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего

  Комментировать
Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего
Застреленный в столичном Гидропарке мужчина оказался предпринимателем. Фото: РБК-Украина

Мужчина, которого застрелили в столичном Гидропарке, был предпринимателем 1978 года рождения с фамилией Бахвалов.

Нападение произошло на парковке возле кафе "Камышовый кот", погибший в это время находился в своем автомобиле Toyоta, передает Цензор.нет со ссылкой на источники в правоохранительных органах.`

На месте происшествия нашли четыре гильзы от патронов калибра 9 мм, однако с какого именно оружия были сделаны смертельные выстрелы пока неизвестно.

Правоохранители также обнаружили автомобиль, на котором приехал преступник в Гидропарк. Его нашли сожженным на одной из улиц Днепровского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители задержали опасную банду киллеров

В Киеве в Гидропарке во вторник, 31 декабря, неизвестный застрелил мужчину. Сейчас в городе введен спецоперация по поиску злоумышленника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Пассажиры самолета ели тела погибших

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 321833
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 27063
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 16686
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 10440
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 8748
Происшествия
Правоохранители задержали опасную банду киллеров
Правоохранители задержали опасную банду киллеров Просмотров: 576
В Киеве расстреляли мужчину
В Киеве расстреляли мужчину Просмотров: 828
Разыскивают беременную, которая бросила на рынке маленького сына
Разыскивают беременную, которая бросила на рынке маленького сына 1 Просмотров: 783
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
5
 Просмотров: 441
Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей 1 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
8
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 1535
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua