Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего

Застреленный в столичном Гидропарке мужчина оказался предпринимателем. Фото: РБК-Украина

Мужчина, которого застрелили в столичном Гидропарке, был предпринимателем 1978 года рождения с фамилией Бахвалов.

Нападение произошло на парковке возле кафе "Камышовый кот", погибший в это время находился в своем автомобиле Toyоta, передает Цензор.нет со ссылкой на источники в правоохранительных органах.`

На месте происшествия нашли четыре гильзы от патронов калибра 9 мм, однако с какого именно оружия были сделаны смертельные выстрелы пока неизвестно.

Правоохранители также обнаружили автомобиль, на котором приехал преступник в Гидропарк. Его нашли сожженным на одной из улиц Днепровского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители задержали опасную банду киллеров

В Киеве в Гидропарке во вторник, 31 декабря, неизвестный застрелил мужчину. Сейчас в городе введен спецоперация по поиску злоумышленника.