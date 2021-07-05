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понедельник, 05 июля 2021 18:55

Стрельба в Харькове: раненный в тяжелом состоянии, киллера не нашли

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Стрельба в Харькове: раненный в тяжелом состоянии, киллера не нашли
В Харькове подстрелили заместителя директора охранного агентства "Корпус" Артема Мошенского. Киллера ищут. Фото: t.me/MaksymZhorin

Раненого во время стрельбы в Харькове Артема Мошенского спасают в Институте неотложной хирургии.

Он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал Gazeta.ua один из лидеров Нацкорпуса Максим Жорин.

"Пулю достали. Но он в крайне тяжелом состоянии, в том числе морально-психологическом. Второй день находится на аппарате искусственного дыхания, под действием препаратов. Случай сложный, поэтому врачи воздерживаются от прогнозов", - сказал Жорин.

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Друзья рассматривают варианты, чтобы перевезти Артема на лечение в зарубежную клинику.

Стрелка до сих пор ищут. Подробностей дела в полиции не разглашают.

30 июня в Харькове на ул. Родниковой, 9А стреляли в Артема Мошенского. Он - один из основателей охранной фирмы "Корпус", представитель Национального корпуса. Киллер ждал во дворе. Выстрелил четыре раза, когда Мошенский садился в авто. Одна пуля попала в шею, задела спинной мозг. Стрелок спешно бежал через дворы. Был в панамке, клетчатой ​​рубашке и синих штанах, в руках держал какой-то пакет. В городе ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

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