Стрельба в Харькове: полицейские изъяли целый арсенал оружия

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские в Харькове изъяли арсенал оружия, принадлежавший участнику перестрелки, который подорвался на гранате.

Так, стрелял мужчина из пистолета Glock с глушителем, но в машине были также пистолет-пулемет Uzi, пистолет Parabellum, автомат Калашникова и гильзы различного калибра, сообщает УНН со ссылкой на полицию.

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Это оружие мужчина бросил в авто, которое поджег.

В момент подрыва гранаты, от взрыва которой он погиб, мужчина имел при себе 4 гранаты и патроны.

Предварительно, подорвал себя уроженец Горловки Алексей Титов. Он вместе с Георигем Исааковым по прозвищу "Жора", Владимиром Борохом и еще одним человеком по прозвищу "Хам" сидел в кафе. Позже между Титовым и Жорой возникла ссора. Титов ушел, но его уже на автостоянке догнали Исаков и Борох и попытались убить. Однако тот оказался проворнее и сам открыл ответный огонь. В результате "Тайсон" был убит, а "Жора-Исаков" ранен.