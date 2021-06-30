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среда, 30 июня 2021 12:21

Стрельба в Харькове: что рассказали в полиции

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Стрельба в Харькове: что рассказали в полиции
В Харькове неизвестный подстрелил мужчину. Преступника ищут. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В полиции подтвердили факт стрельбы на ул. Родниковой в Харькове.

Около 09:30 неизвестный несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в 31-летнего мужчину. В результате пострадавший получил ранение в шею, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Потерпевшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. По городу введена полицейская операция "Сирена". Проводится осмотр места происшествия, стрелка разыскивают", - отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство.

Стрельба произошла сегодня, 30 июня. Потерпевший - заместитель директора охранного агентства "Корпус" Артем Мошенский, по сообщению местных СМИ. Он как раз был у своего авто, когда неизвестный открыл огонь.

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