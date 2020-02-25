Стрельба в Днепре: на потерпевших напали на глазах у полицейских

В Днепре в результате стрельбы ранены 3 мужчин. Подозреваемых задержали. Фото: dp.informator.ua

Водителя Merсedes G-класса, в которого стреляли возле остановки общественного транспорта в Днепре, преследовали. Он обратился за помощью к полиции и продолжил движение в сопровождении экипажа патрульных. Однако злоумышленников это не остановило.

На улице Титова его заблокировала Toyota Land Cruiser. Из нее выбежали люди и, размахивая оружием, начали стрелять. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

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Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16. Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылась.

Позже автомобиль нашли во дворе жилого дома № 1 на Звездном бульваре. Подозреваемых задержали.

Стрельба на ул. Титова в Днепре произошла вечером 24 февраля. Предварительно, ранены трое мужчин - двое в ноги, еще один - в шею.