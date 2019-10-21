Стрельба под Киевом: в полиции рассказали подробности

В полиции рассказали подробности стрельбы в селе Княжичи Броварского района под Киевом.

Неизвестные стреляли в водителя легковушки после того, как врезались в его машину. А тогда скрылись в неизвестном направлении на другом авто, говорится в сообщении отдела коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/pol.kyivregion В селе Княжичи под Киевом неизвестные стреляли в водителя легковушки

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"Предшествовало этому инциденту дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице", - рассказали в полиции.

Автор: facebook.com/pol.kyivregion Предшествовало стрельбе дорожно-транспортное происшествие

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевщины введена полицейская специальная операция "Сирена".

Стрельба в Княжичах произошла под вечер 21 октября. Предварительно, пострадавшему попали в туловище и руку.