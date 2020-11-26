Стрельба по окнам многоэтажки: в полиции обнародовали подробности

В Киеве на Оболони возле 9-этажки отдыхала компания, они громко разговаривали. Мужчина с 9-го этажа сделал им замечание. Затем начал бросать в мужчин картофелем. В ответ один из них начал стрелять.

Об этом рассказала пресс-офицер Оболонского управления полиции Киева Диана Шутько.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве задержали 30-летнего ветерана АТО, который во время конфликта стрелял по окнам многоэтажки

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"Полиция, приехавшая на вызов, выяснила, что разрешение на оружие мужчина имел. Известно, что ранее он был в АТО. Сейчас он задержан. Подозрение еще не подписано, полиция выясняет все детали инцидента, разбирается, кто первый начал конфликт", - рассказала пресс-офицер, передает ТСН.

Автор: kyiv.npu.gov.ua У задержанного изъяли травматический пистолет, на который есть разрешение

Дело расследуют как хулиганство. Виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Событие произошло 25 ноября около 22. 00 на Оболонском проспекте в Киеве. Подозреваемый - 30-летний местный житель. У него был травматический пистолет и разрешение на него. Также у стрелка при себе было удостоверение участника боевых действий и служебное удостоверение инкассатора. На месте стрельбы полицейские нашли 4 гильзы.