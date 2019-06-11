Страшный пожар в психбольнице унес 6 жизней: фото и видео

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Вечером 10 июня в Одесской психиатрической больнице по ул. Академика Воробьева произошел страшный пожар.

Погибло 6 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Внутри здания находилось 50 больных. Их своими силами пытались эвакуировать медицинские работники, по данным местных СМИ.

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Согласно информации спасателей, пылала крыша здания. Пожарные спасли 15 человек и передали их бригадам скорой медицинской помощи. Из них 4-ро были без сознания, их не удалось реанимировать. Позже поступила информация о гибели еще 2-х человек, которые были доставлены в городскую больницу №11.

Всего выгорело 500 м2 здания. Причины возгорания установят эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на страшное событие. И поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", - написал он в Twitter.

16 апреля этого года уже тушили пожар в Одесской психиатрической больнице. Тогда горело в мужском отделении №5. Обошлось без жертв.