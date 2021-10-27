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среда, 27 октября 2021 14:06

Страшное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала видеообращение

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Дочь погибшего 58-летнего водителя Chevrolet ДТП в Харькове Анастасия Носова записала видеообращение с просьбами помочь в поисках опытного адвоката, который сможет представлять интересы их семьи.

Видео опубликовала в Instagram.

"Сейчас мы с братом у морга, где лежит отец. А сегодня в нашей семье планировалась радостная и долгожданная для отца дата", - сказала девушка.

Добавила, что 16-летний виновник аварии "чувствует безнаказанность".

"Люди, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его - прошу вас явиться. Не надо бояться. Страшно не это. Страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас", - подчеркнула дочь погибшего.

Она также опубликовала фото отца.

"У него не было мамы, "связанной с прокуратурой", и отца - "мясного магната". Но у него было сердце" - подписала фотографию девушка.

Автор: скриншот поста
  На фото мужчина, погибший в кровавом ДТП
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Авария в Харькове произошла на перекрестке просп. Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet Aveo. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti. В полиции подтвердили, что среди них есть несовершеннолетние.

За рулем Infiniti находился 16-летний подросток, его задержали. Он и погибший водитель были трезвые.

По данным полиции, водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Сhevrolet.

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