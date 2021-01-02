Страшное ДТП на Прикарпатье: погиб ребенок, еще четверо травмированы

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 351
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3357
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 747
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1242
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1620
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 783
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2412
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1089
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
10
6
3
4
Из колодца доставали собаку, которая испугалась фейерверков
Из колодца доставали собаку, которая испугалась фейерверков
На ходу загорелся поезд Николаев-Рахов из более чем 200 пассажиров: показали фото
На ходу загорелся поезд Николаев-Рахов из более чем 200 пассажиров: показали фото
Два человека сгорели заживо
Два человека сгорели заживо
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Видео
Все видео
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 351
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1152
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 162
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1242
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2412
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 837
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 22:53

Страшное ДТП на Прикарпатье: погиб ребенок, еще четверо травмированы

  Комментировать
Страшное ДТП на Прикарпатье: погиб ребенок, еще четверо травмированы
Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливает полиция. Фото: ГУ ГСЧС

На Прикарпатье в результате ДТП погибла 13-летняя девочка, еще четыре человека получили травмы.

Страшная авария произошла 2 января в селе Новоселица Долинского района. По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Renault и "ВАЗ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Указано, что спасатели оказывали помощь работникам бригады "скорой" - с помощью прибора мешок АМБУ осуществляли искусственное дыхание пострадавшей женщине и на носилках транспортировали ее в карету скорой медицинской помощи, а также отсоединили клеммы АКБ поврежденных автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жуткое ДТП на Киевщине: трое погибли

Пострадавших граждан направлено в лечебное учреждение. На месте ДТП работали областные следователи, все обстоятельства смертельного ДТП устанавливает полиция.

Утром 1 января недалеко от с. Парипсы Попильнянского района на Житомирщине 4 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет разбились на автомобиле ВАЗ-2107. Трое из них погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страшное ДТП на Прикарпатье: погиб ребенок, еще четверо травмированы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 8613
&quot;Квартал 95&quot; высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
 Просмотров: 8370
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
 Просмотров: 8253
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
6
 Просмотров: 7488
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 6867
Происшествия
В Донецкой области мужчина зарубил знакомого
В Донецкой области мужчина зарубил знакомого Просмотров: 171
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
 Просмотров: 432
Украинца освободили из плена в Ливии
Украинца освободили из плена в Ливии Просмотров: 126
Петарда упала на голову ребенка - он в больнице
Петарда упала на голову ребенка - он в больнице Просмотров: 738
19-летний облил бензином и поджег старшую сестру
19-летний облил бензином и поджег старшую сестру Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
6
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
Голосов: 410
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть