Страшное ДТП на Прикарпатье: погиб ребенок, еще четверо травмированы

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливает полиция. Фото: ГУ ГСЧС

На Прикарпатье в результате ДТП погибла 13-летняя девочка, еще четыре человека получили травмы.

Страшная авария произошла 2 января в селе Новоселица Долинского района. По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Renault и "ВАЗ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Указано, что спасатели оказывали помощь работникам бригады "скорой" - с помощью прибора мешок АМБУ осуществляли искусственное дыхание пострадавшей женщине и на носилках транспортировали ее в карету скорой медицинской помощи, а также отсоединили клеммы АКБ поврежденных автомобилей.

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Пострадавших граждан направлено в лечебное учреждение. На месте ДТП работали областные следователи, все обстоятельства смертельного ДТП устанавливает полиция.

Утром 1 января недалеко от с. Парипсы Попильнянского района на Житомирщине 4 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет разбились на автомобиле ВАЗ-2107. Трое из них погибли.