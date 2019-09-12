Страшная женская месть: установили причину пожара в Чернобыльской зон

Пожар в Чернобыльской зоне вызвал поджог травы. Подозреваемая - жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Сделала это с мести работодателям. Фото - kv.npu.gov.ua

Пожар в Чернобыльской зоне вызвал поджог травы.

Подозреваемую в преступлении полицейские установили. Это жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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"Женщина подожгла траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону", - рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемая женщина дает показания. Ей грозит 2 года ограничения или лишения свободы.

Пожар произошел 11 сентября. Его до сих пор ликвидируют спасатели, привлекли авиацию. Площадь возгорания в Чернобыльской зоне от начала пожара расширилась до 20 гектаров. Из них - 14 га в зоне отчуждения, а 6 гектаров на территории Иванковского района.