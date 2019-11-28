Стояла у путей с поднятой рукой: сообщили о трагической гибели женщины

В селе Максимовка Збаражского района на Тернопольщине грузовой поезд "Гричаны-Николаев-Днестровский" сбил 63-летнюю женщину.

Трагедия произошла 27 ноября около 20:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине грузовой сбил 63-летнюю женщину

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"Поезд из 48 загруженными вагонами двигался со скоростью 50 километров в час в направлении станции "Тернополь". Машинист говорит, что в селе Максимовка увидел силуэт человека. Потерпевшая стояла у рейсов с поднятой рукой. На сигналы не реагировала, а потому мужчина применил экстренное торможение. Однако избежать удара не удалось. Правая часть локомотива зацепила женщину. От удара она скончалась на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua От удара женщина скончалась на месте происшествия

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают причины несчастья.

Неподалеку пгт. Бородянка Киевской области под колесами пассажирского поезда "Ивано-Франковск-Киев" погибла 43-летняя жительница столицы. Предварительно, женщина сама бросилась на рельсы.