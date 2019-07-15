Стоял в коридоре: женщина нашла мертвым 22-летнего сына (18+)

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В Дарницком районе Киева в квартире на улице Харьковское шоссе, 160а женщина нашла мертвым 22-летнего сына. Он повесился на ручке межкомнатной двери.

Вызов на линию экстренных служб поступил 14 июля около 21:00, сообщает Информатор.

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По предварительной информации, женщины не было дома несколько дней. Что стало причиной самоубийства парня, пока неизвестно.

На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Причины поступка и подробности выясняются.

В Херсонской области покончила с собой 9-летняя девочка - повесилась на ручке двери в ванной комнате. Мертвой ее нашли родители, когда выбили дверь. Обстоятельства и причину такого поступка девочки установит следствие.