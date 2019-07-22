Стоял на страже: солдат-срочник застрелился из автомата

О происшествии сообщили в военную прокуратуру. Фото: Цензор.НЕТ

В Балаклее Харьковской области в воинской части застрелился солдат срочной службы.

О происшествии сообщили в военную прокуратуру, пишет Укринформ.

"Инцидент зафиксирован накануне около 5:46. Призывник из Днепра 1998 года рождения, будучи часовым, закрылся в защитном сооружении, которое находится на балансе воинской части, и выстрелил себе в голову из АК-47", - отметил заместитель прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

"Полиция осуществляет расследование в рамках уголовного производства по статье УК Украины "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", - добавил Зубко.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

9 июля селе Бугское Вознесенского района Николаевской области солдат срочной службы покончил с собой. Инцидент произошел на территории военной части. Солдат выстрелил себе в голову из автомата. Когда его доставили в больницу, он был еще жив. Однако, спасти его врачам не удалось.