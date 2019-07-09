На Николаевщине в воинской части застрелился солдат. Фото -УНИАН

9 июля селе Бугское Вознесенского района Николаевской области солдат срочной службы покончил с собой.

Инцидент произошел на территории военной части. Солдат выстрелил себе в голову из автомата. Когда его доставили в больницу, он был еще жив. Однако, спасти его врачам не удалось, сообщают "Новости-N".

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В полиции информацию подтвердили. Следователи устанавливают мотив и все обстоятельства гибели солдата.

Открытое уголовное производство.

В Черниговской области в одной из частей учебного центра "Десна" солдат срочной службы совершил самоубийство во время несения караульной службы.