Стоял голый на холоде на глазах у прохожих: "активисты" пытали мужчину

В Харькове полиция сообщила о подозрении 4 злоумышленникам, которые пытали 35-летнего мужчину.

Они проникли в его жилье и применили травматическое оружие. Все члены одной из местных общественных организаций, двое из них ранее судимые, в том числе и за убийство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: npu.gov.ua

"Событие произошло в конце февраля этого года. Подозреваемые залезли в дом к потерпевшему. А потом затолкали его в автомобиль. Заставили раздеться на холоде в общественном месте. Так требовали вернуть им несуществующий долг", - рассказали в полиции.

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31 марта у подозреваемых провели 10 санкционированных обысков, по результатам которых обнаружили и изъяли 2 автомобиля, охотничье и травматическое оружие с признаками переделки, патроны, наручники, слезоточивые баллончики, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Четырем злоумышленникам уже сообщили о подозрении по трем статьям: пытки, незаконное лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища. В ближайшее время им будут избраны меры пресечения.

В Днепре задержали 4 злоумышленников, которые требовали у 40-летнего мужчины несуществующие долги. В случае неуплаты - угрожали расправой ему и членам его семьи. Злоумышленников задержали во время передачи части денег в сумме 12 тыс. грн. Все они жители Днепра возрасте 24-30 лет.