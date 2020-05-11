Столкнулись легковушка и грузовик - есть погибшие

Фото: Полиция

11 мая, на автодороге М-05 "Киев-Одесса" на 284 км в направлении Киева автомобиль Skoda Octavia и грузовик MAN попали в аварию.

На месте погибли двое пассажиров легковушки. Они являются жителями Харьковской и Запорожской обл. 24-летний водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями попали в больницу, сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской обл.

Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской обл не пострадал.

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На месте работали следователи Следственного управления, спасатели, медики и патрульные полицейские.

Все обстоятельства ДТП и его причины встановлюют.

На автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом. Вследствие 3 человека погибли, один - в тяжелом состоянии.