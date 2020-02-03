Столкнулись 9 автомобилей

На ул. Полтавский шлях в Харькове столкнулись сразу 9 автомобилей.

Очевидцы опубликовали фото с места событий в Telegram-каналах.

Несколько автомобилей заблокировали трамвайные пути.

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О пострадавших не сообщается. На место прибыли патрульные и медики.

Обнародовали видео взрыва во время конфликта со стрельбой возле областного дома ребенка в Харькове. На видео попала драка между двумя группами людей. У одного из припаркованных автомобилей сработало неизвестное взрывное устройство.