Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших

На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве столкнулись Tesla и Range Rover, от чего последний отбросило в пешеходов. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киевской городской больнице №17 остается 4 пострадавших вследствие аварии на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого. Там столкнулись Tesla и Range Rover, в результате чего последний отбросило в толпу пешеходов на тротуаре.

По словам и.о. главного врача, состояние троих пострадавших - стабильное. Один мужчина - в реанимации. За день до аварии он отпраздновал день рождения и как раз шел на работу, чтобы отметить его с коллегами-архитекторами. Именно он пострадал в аварии больше всех, рассказала его подруга Дарья, передает Информатор.

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Мужчину оперировали около 2-х часов. У него диагностировали разрыв печени, а сломанное ребро пробило легкое. Его товарищу также предстоит операция из-за перелома ключицы.

В больницу пока не приходили следователи, чтобы уточнить детали события, по словам Дарьи. Также не интересовались состоянием здоровья пешеходов водители Tesla и Range Rover.

Авария на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве произошла 19 августа около 18:05. В результате столкновения Range Rover и Tesla пострадали 5 пешеходов: 4 мужчин и женщина. Водителю Tesla медики оказали помощь на месте.