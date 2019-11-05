Столичного онколога разоблачили на взятке

Врача Киевского областного онкологического диспансера схватили на взятке в $2 тыс.

В обмен на деньги должен был выдать сфальсифицированные документы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Автор: kyiv.gp.gov.ua Врача Киевского областного онкологического диспансера схватили на взятке в $ 2 тыс

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"Установлено, что врач требовал и получил 2000 долларов США за выдачу медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения человеком медицинского обследования", - говорится в сообщении.

Автор: kyiv.gp.gov.ua Взяточника задержали. Следователи открыли уголовное производство

Врач задержан, проводятся неотложные следственные действия. Открыто уголовное производство.

Медики Национального института рака требовали с онкобольных пациентов деньги за лекарства, которые государство предоставляет бесплатно. Полицейские арестовали заведующего поликлиникой Национального института рака 51-летнего Аркадия Высоцкого и химиотерапевта 53-летнего Александра Шепеля.