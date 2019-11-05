Столичного онколога разоблачили на взятке

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1395
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1989
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
16 Просмотров: 4239
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1440
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 801
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 4302
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 720
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6642
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1503
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 828
Фото
Все фото
11
5
10
3
4
В центре Киева прорвало трубу с кипятком: авто провалились под асфальт, движение перекрыто
В центре Киева прорвало трубу с кипятком: авто провалились под асфальт, движение перекрыто
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Убийство Дарьи Дробот: назвали имя подозреваемого
Убийство Дарьи Дробот: назвали имя подозреваемого
Под Киевом жестоко избили мужчину. Подозревают нацгвардейца
Под Киевом жестоко избили мужчину. Подозревают нацгвардейца
Видео
Все видео
Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова
Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова
На Полтавщине горит свалка отходов
На Полтавщине горит свалка отходов
36-летний мужчина "заказал" своего работодателя
36-летний мужчина "заказал" своего работодателя
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
В Киеве электричка насмерть сбила женщину
В Киеве электричка насмерть сбила женщину
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 801
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 657
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3393
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1971
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 603
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 18:50

Столичного онколога разоблачили на взятке

  Комментировать

Врача Киевского областного онкологического диспансера схватили на взятке в $2 тыс.

В обмен на деньги должен был выдать сфальсифицированные документы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Автор: kyiv.gp.gov.ua
  Врача Киевского областного онкологического диспансера схватили на взятке в $ 2 тыс
Врача Киевского областного онкологического диспансера схватили на взятке в $ 2 тыс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известного трансплантолога поймали на взятке

"Установлено, что врач требовал и получил 2000 долларов США за выдачу медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения человеком медицинского обследования", - говорится в сообщении.

Автор: kyiv.gp.gov.ua
  Взяточника задержали. Следователи открыли уголовное производство
Взяточника задержали. Следователи открыли уголовное производство

Врач задержан, проводятся неотложные следственные действия. Открыто уголовное производство.

Медики Национального института рака требовали с онкобольных пациентов деньги за лекарства, которые государство предоставляет бесплатно. Полицейские арестовали заведующего поликлиникой Национального института рака 51-летнего Аркадия Высоцкого и химиотерапевта 53-летнего Александра Шепеля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Столичного онколога разоблачили на взятке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Украинцы договорились с поляками о совместном войске

Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 36153
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 19062
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 18027
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 17965
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 15057
Происшествия
Нашли мертвым 29-летнего грибника, который заблудился в лесу
Нашли мертвым 29-летнего грибника, который заблудился в лесу Просмотров: 441
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого Просмотров: 963
В центре Киева прорвало трубу с кипятком: авто провалились под асфальт, движение перекрыто
В центре Киева прорвало трубу с кипятком: авто провалились под асфальт, движение перекрыто
11
 Просмотров: 1287
Отец утверждает, что нечаянно убил 6 месячного сына
Отец утверждает, что нечаянно убил 6 месячного сына
 Просмотров: 414
Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова
Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова
 2 Просмотров: 2845
Больше всего комментируют
16
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 698
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua