Стихия несется Украиной. Более 100 населенных пунктов обесточены

Поваленное непогодой дерево во Львове. Фото: "24 канал"

По состоянию на утро 28 июня из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В Сумской области без электроэнергии остались 37 населенных пунктов, в Днепропетровской - 33, в Донецкой - 13, в Запорожской - 12, Киевской и Черниговской - 7.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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Украина накрыли сильные ливни и грозы. Так, во Львовской области из-за непогоды подтопило 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, один подземная стоянка, три подвалы, один подземный переход, частично повреждены 12 крыш. В результате падения дерева травмирован один человек.