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пятница, 26 февраля 2021 13:41

Стерненко не будет просить о помиловании - адвокат

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Стерненко не будет просить о помиловании - адвокат
Осужденный на 7 лет активист Сергей Стерненко находится в СИЗО Одессы. Фото: hromadske.ua

Осужденный на 7 лет тюрьмы Сергей Стерненко не признает своей вины и ждет апелляцию.

А потому не будет просить помилования у президента Владимира Зеленского. Об этом во время пресс-конференции сообщил его адвокат Маси Найем.

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"С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель - доказать свою невиновность", - подчеркнул другой адвокат активиста Андрей Писаренко.

О мерах безопасности, о которых просила защита, - Сергея перевели в отдельную камеру. Есть и другие меры, но о них адвокаты не могут рассказывать.

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.

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Дата
26
февраля

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