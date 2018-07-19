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четверг, 19 июля 2018 13:41

Статистика впечатляет: сообщили о количестве заказных и умышленных убийств

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Статистика впечатляет: сообщили о количестве заказных и умышленных убийств
В Украине в январе-июне 2018 было совершено 12 заказных убийств. Фото - Днепроград

В Украине в январе-июне 2018 года было совершено 12 заказных убийств, что больше чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году было 5. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

По данным прокуратуры, в этих уголовных производствах трем лицам сообщено о подозрении.

Ни одного дела в январе-июне этого года по заказных убийствах, совершенных за этот период, не было направлено в суд.

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Всего в Украине в январе-июне 2018 было совершено 4 тыс. 465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2017 году из 1551 совершенного убийства личность преступников установили в 1387 фактах. Кроме этого, раскрыли 466 убийств прошлых лет.

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