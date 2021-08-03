"Старая схема" - у повешенного Шишова избитое лицо

В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки. Фото: t.me/beldomua

В лидера Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве, избитое лицо.

Парк, где его нашли, окружили полицейские. Ведутся следственные действия, рассказал представитель БДУ Юрий Шчучко в эфире "Настоящего времени".

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"Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено. Он был в обычной заношенной одежде, в которой люди занимаются спортом, с собой был только телефон", - говорит Шчучко.

Подруге Виталия стало плохо возле парка. Ей вызвали "скорую".

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на ежедневную пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию.