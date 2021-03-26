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пятница, 26 марта 2021 16:04

Стало плохо на паре: врачи спасают от коронавируса студентку

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Стало плохо на паре: врачи спасают от коронавируса студентку
Девушка с коронавирусом, находится на аппарате ИВЛ в искусственной коме Фото: pixabay.com

Во Львове спасают 17-летнюю Викторию Мегегу из г. Ходоров Львовской области.

Девушка с коронавирусом находится на аппарате ИВЛ в искусственной коме, пишет "Львовская мануфактура новостей".

По словам отца девушки Олега Мегеги, он сам воспитывает 3 детей - сына и 2 дочерей. Жена у мужчины умерла в 2020 году из-за онкологического заболевания. В начале марта в семье произошло еще одно горе - умер отец мужчины. А уже 4 марта у старшей дочери диагностировали коронавирус.

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"После похорон дедушки Виктория уехала на учебу в Самбор - она ​студентка педагогического колледжа. На парах у нее поднялась температура. Я ее сразу забрал домой, повез в больницу в Ходорове. Оттуда направили во Львов. Температура была невысокой - 37,6, но сильное сердцебиение и низкая сатурация. На следующий день у Виктории диагностировали коронавирус. Неделю ее подсоединяли к кислороду, но это не помогало. Когда начала задыхаться, ее забрали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ ", - рассказал мужчина.

Сейчас 17-летняя Виктория находится в искусственной коме. Если ее состояние улучшится, то медики обещают через 2-3 дня вывести из этого состояния.

По словам Олега Мегеги, его 6-летняя дочь также в больнице, у нее проблемы с дыханием.

Во Львове врачи просят сдавать кровь для больной Виктории Мегеги на ул. Пекарской, 56. У девушки І группа, резус отрицательный.

В Мариуполе Донецкой области от коронавируса умер 2-месячный мальчик. Это самая юная жертва коронавируса в Украине. У ребенка были сопутствующие заболевания, которые повлияли на ход болезни.

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