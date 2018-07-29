Стало известно, сколько украинцев утонули с начала года

На водоемах страны погибли 704 человека. Фото: 112

С начала года на водоемах страны погибли 704 человека, из которых 70 детей.

Спасти удалось 561 человека, в том числе 103 ребенка, сообщает ДСНС.

"Этот показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.

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С начала июля на водоемах страны погибло 189 украинцев.

В селе Недобоевцы, на Буковине утонул 11-летний парень. Трагедия произошла в водоеме искусственного происхождения, где глубина по всей площади составляет почти 5 м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.