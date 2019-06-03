Стало известно о состоянии ребенка, которого подстрелили полицейские

Автор: facebook.com Мальчик пострадал в результате стрельбы, устроенной пьяными полицейскими.

5-летний мальчик, которого подстрелили полицейские, находится в крайне тяжелом состоянии. Пулю из головы ребенка врачам так и не удалось извлечь.

"Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля срикошетила, побила черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут извлечь и она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все вычистили. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было", — рассказала бабушка раненого мальчика Александра Тлявова в интервью hromadske.

Сейчас мальчик находится в киевской больнице. Никаких прогнозов относительно выздоровления медики не дают.

"Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка. Мы уже не выдерживаем", — говорит бабушка.

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31 мая в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой больницы доставили 5-летнего мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой. Во время операции в черепе обнаружили пулю. Как оказалось, пострадал ребенок в результате стрельбы, которую для развлечения устроили полицейские. Подозреваемым уже сообщили о подозрении.