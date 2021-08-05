Стало известно о шестой жертве взрыва на шахте

31 июля на шахте "Покровское" произошел взрыв. Шестеро погибших. Фото: vchasnoua.com

В больнице Краматорска Донецкой области умер еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте "Покровское".

Он стал шестой жертвой трагедии, сообщил в Facebook глава профсоюза горняков Михаил Волынец.

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"Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", - рассказал Волынец.

За жизнь еще четырех борются медики.

31 июля на шахте в пгт Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк скончался на месте, еще 9 с ожогами разной степени доставили в больницу. 5 августа уже сообщали о двух погибших.