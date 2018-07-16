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понедельник, 16 июля 2018 21:31

Стало известно, кто бросил взрывчатку в отдыхающих

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Стало известно, кто бросил взрывчатку в отдыхающих
Охранник пансионата бросил в людей гранату. Фото: Полиция

Взрыв в поселке Щурово Лиманского района Донецкой области, который произошел ночью 15 июля, устроил житель Лимана 1962 года.

В ходе проведения расследования установили, что охранник одного из пансионатов в Щурово ругался с двумя отдыхающими, жителями Краматорска 1979 и 1982 годов рождения. Позже он взял самодельную гранату и бросил в оппонентов. Их в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает Славянское управления полиции Донецкой области.

Самодельная граната содержала заряд от гранатомета с добавленным жаром. Во время обысков у мужчины нашли подобные устройства.

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В эпицентр взрыва попали шесть человек, но пострадали только двое. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

В 5-этажке на ул. Правды в курортном Бердянске на Запорожье 16 июля произошел взрыв в мусоропроводе. После этого в трубе начало гореть. Инцидент произошел около 13:00.

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16
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