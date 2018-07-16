В многоэтажке произошел взрыв с пожаром

Фото: pro.berdyansk.biz

В 5-этажке на ул. Правды в курортном Бердянске Запорожской области 16 июля произошел взрыв в мусоропроводе.

После этого в трубе начал гореть мусор. Инцидент произошел около 13:00, пишет Про Бердянск.

Огонь потушили спасатели. Взрывом мусоропровод между этажами разрушен. Пострадавших нет.

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Местные жители предполагают, что виновниками могли стать дети, которые бросили в мусоропровод петарду или другую взрывчатку.

Мусоропровод взорвали в жилом доме в городе Александрия Кировоградской области. После того начался пожар. Вследствие возгорания нагрелась и лопнула асбестовая труба. По словам начальника 11-й пoжарной чacти Вiтaлия Пaливoды, насчитали три взрыва. Взрывной волной выбиты окна дома. Оболочка мусоропровода разрушилась с 1-го по четвёртый этажи включительно.