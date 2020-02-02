Стало известно, кого убили в центре столицы

В Киеве, на улице Саксаганского застрелили пластического хирурга Андрея Сотника.
Убитый работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он является кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом, сообщает Громадське.
Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что в Шевченковском районе Киева вечером 2 февраля неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Убийцу ищут.
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В помещении Центральной избирательной комиссии в Киеве нашли застреленным сотрудника Управления государственной охраны. Мужчина покончил с собой.
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