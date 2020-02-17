Стало известно, кого убил водитель Audi во время гонки с полицией

30-летний Александр Усачев с Днепра погиб под колесами иномарки. Фото - facebook.com/max.syomin

В страшной аварии на Слобожанском проспекте в Днипре погиб общественный деятель, ведущий праздников 30-летний Александр Усачев.

Его дочь - в тяжелом состоянии, сообщает "Реальный Левобережный" в Facebook.

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"Словами ничего уже не исправить. Поэтому покойся в мире, братик. Ему было всего 30. Он любил жизнь и людей, которые эту жизнь наполняли. Люди, успевайте любить друг друга. Жизнь - это всего лишь миг", - прокомментировал трагическое событие Min Syo Min.

16 февраля на проспекте Слобожанском в ​​Днипре автомобиль Audi, убегая от полиции, врезался в толпу пешеходов. Погиб мужчина, который шел с дочкой. Ребенок остался жив, но получил серьезные травмы. Также пострадала женщина. Еще 2 человека успели спастись от наезда авто.