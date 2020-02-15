Стало известно, кого подстрелили в спортзале в Киеве

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Во время стрельбы в спортзале в Киеве был ранен бывший член ВО "Свобода" Александр Чорнопищу. Ранее он был помощником депутата Киевского местного совета Святослава Кутняка.

Стрелял председатель киевской ячейки "Сокола", а также официальный помощник депутата Киевсовета фракции "Свобода" Владимира Назаренко - Георгий Бариленко. Об этом пишут "Буквы" со ссылкой на собственные источники среди бывших "свободовцев".

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"Чорнопищук ходит на киокушинкай в этот спортзал последние 1,5 года. Там работает его тренер. Тот кто стрелял - это Бариленко он является членом "Свободы" и руководителем киевского "Сокола" (молодежки "Свободы"). Ранее он руководил молодежкой в ​​Одессе. После того, как Левченко и половина членов киевской "Свободы" вышли из партии, этот Бариленко приехал в Киев и его задача - это силовое противостояние нам. Он и его люди блокируют вход на комиссии и сессии депутатам, которые также с нами вышли", - рассказал собеседник.

Стрельба в спортзале по ул. Металлистов в Киеве произошла 14 февраля. В результате ранения из травматического пистолета получил 28-летний посетитель. Стрелка разыскивают, по сообщению полиции.