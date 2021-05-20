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четверг, 20 мая 2021 12:08

Ссылка на порносайт в учебнике: за дело взялась полиция

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Ссылка на порносайт в учебнике: за дело взялась полиция
Издательство "Грамота" уже удаляет ссылки на порносайт с электронных учебников, а само появление этой ссылки в учебнике является делом рук хакеров. Фото: konkurent.ua

Полиция начала уголовное производство по факту появления в учебнике по украинскому языку для 10 класса ссылки на порносайт.

Издательство "Грамота" уже удаляет ссылки на порносайт с электронных учебников, а само появление этой ссылки в учебнике является делом рук хакеров, сообщила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

"Уже вчера Национальной полицией Украины по заявлению директора ООО" Издательство "Грамота" начато досудебное расследование по факту распространения материалов порнографического характера, по признакам преступления уголовного преступления, предусмотренного ст. 301 УК Украины. Киберполиция блокирует, но кто-то очень быстро восстанавливает. Только за вчерашний день это произошло несколько раз ", - рассказала нардепка.

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В частности депутат разместила фото выписки из Единого реестра досудебных расследований, свидетельствующее о начале расследования по этому инциденту.

Гришина также рассказала, что учебник издан в 2018 году, и тогда ссылка вела в правильном "направлении" - на сайт администрации города Новомиргород.

"К 2020 там публиковали местные новости и события. Они до сих пор остались в архивах, можете проверить. Позже домен перекупили и залили туда контент 18+", - пояснила она.

Депутат также рассказала, что уже на следующей неделе пройдут слушания, посвященные качеству учебников в Украине.

"Мы как депутаты в свою очередь также работаем над вопросом качества школьных учебников. Уже зарегистрирован законопроект (№5465), который меняет систему их издание и усиливает контроль за качеством учебной литературы, которая выдается / покупается за бюджетные деньги. Обязательными будут экспертиза и конкурсный отбор ", - заверила Гришина.

В учебнике "Украинский язык" за 10 класс авторства Александра Авраменко за 2018 год нашли ссылку на сайт для взрослых. Его разместили в теме о том, нужна ли в школах школьная форма. Вбивая ссылки в поиск, открывается порносайт.

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