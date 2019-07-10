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среда, 10 июля 2019 08:26

Срывал крыши и заборы: под Ужгородом пронесся торнадо

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Срывал крыши и заборы: под Ужгородом пронесся торнадо
 Под Ужгородом пронесся мощный торнадо. Фото - скриншот с видео

На Закарпатье большой торнадо повредил жилые дома.

Непогода бушевала 7 июля, в селе Сюрте под Ужгородом. Кадры стихии, сделанные на видеорегистратор, опубликовал в сети местный житель Анатолий Голян.

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На видео видно, как торнадо с большой скоростью пронесся над домами. На улице потемнело и начался ливень.

Отмечают, что ураган из сотен домов сорвал крыши, местами в небо поднимались ограждения и заборы.

У Мелитополя Запорожской области пронесся мощный смерч. Стихию сняли на видео местные жители. На кадрах можно увидеть, что смерч создал гигантскую воронку на полях за городом.

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