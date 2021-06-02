Среди трех погибших в ДТП - чиновник Госпродпотребслужбы

Фото: kh.dsns.gov.ua

В лобовом столкновении Toyota Hilux и Daewoo Lanos возле поселка Чкаловское Чугуевского района Харьковской области погибли трое людей. Двое из них - жители Боровки.

Это - начальник Боровского райотдела Госпродпотребслужбы Надежда Высоцкая и Евгений Чудный. Он - отец сотрудницы Боровского поселкового совета Светланы Гойды. Они ехали в Daewoo, рассказали в поселковом совете. Кто был третьим погибшим в этом авто - пока не известно.

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Удар был настолько мощным, что от Daewoo осталась куча металлолома. А Toyota отбросило в кювет, рассказали спасатели.

"Тела погибших из разбитой машины вырезали с помощью специнструмента", - говорят в ГСЧС области.

Следователи еще выясняют все обстоятельства аварии. Предварительно, виновником является 52-летний водитель Toyota. Его задержали. Если вину докажут - могут посадить на 10 лет.

В Харьковской области в лобовом столкновении сошлись Toyota Hilux и Daewoo Lanos 1 июня около 15:30. 59-летний водитель Daewoo и две его пассажирки погибли на месте. Пострадал также 52-летний водитель Toyota, он в больнице.