Среди посетителей свадьбы произошло массовое отравление

Люди были на свадьбе в ресторане "Синатра". Фото: Tomato.ua

Во Львове четырех человек госпитализировали в течение 15-16 сентября в областную инфекционную больницу Львова.

У них симптомы пищевого отравления, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Все пострадавшие 14 сентября были на свадьбе в львовском ресторане "Синатра".

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По оценкам медиков, состояние всех пострадавших - двух мужчин и двух женщин в возрасте 23-31 года - средней тяжести.

В Винницкой области в школьной столовой отравились 20 человек: 5 взрослых и 15 детей. Происшествие случилось в казатинской школе.