Среди посетителей свадьбы произошло массовое отравление

Во Львове четырех человек госпитализировали в течение 15-16 сентября в областную инфекционную больницу Львова.
У них симптомы пищевого отравления, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Все пострадавшие 14 сентября были на свадьбе в львовском ресторане "Синатра".
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По оценкам медиков, состояние всех пострадавших - двух мужчин и двух женщин в возрасте 23-31 года - средней тяжести.
В Винницкой области в школьной столовой отравились 20 человек: 5 взрослых и 15 детей. Происшествие случилось в казатинской школе.
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