Среди поля нашли мумию мужчины: показали фото

На Тернопольщине в поле нашли мумифицированное тело неизвестного мужчины. Фото - tp.npu.gov.ua

На Тернопольщине нашли мумифицированное тело неизвестного человека.

Труп посреди поля между Збаражем и селом Стриевка заметил комбайнер, который работал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Остатки осмотрел судебный эксперт. По предварительным данным, мумифицированное тело принадлежит мужчине. Период смерти примерно два месяца. Специалисты утверждают, что влажный климат и почва ускорили разложение ткани", - сказано в сообщении.

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Работники полиции пытаются установить личность погибшего и причину смерти. Тело и кости в плохом состоянии и установить личность трудно. Единственная надежда на результаты ДНК-экспертизы.

В одной из многоэтажек Николаева нашли мумию женщины, которая пролежала в квартире около 30 лет. Ее обнаружили спасатели, которых вызвали на помощь дочь умершей.