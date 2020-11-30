Среди погибших - ребенок: уточнили количество жертв столкновения легковушки и грузовика

Фото: zk.dsns.gov.ua

Между селами Лалово и Пистрялово Мукачевского района на Закарпатье во время столкновения грузовика Scania и ВАЗ-2115 погибли 4 взрослых.

В салоне легковушки был также ребенок. Мальчика достали из изувеченной машины еще живым. Однако спасти не смогли, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В результате столкновения погибли 4 человека, находившиеся в легковушке. Также получил травмы ребенок. Прежде всего спасатели извлекли из покореженной машины травмированного мальчика и передали его медикам. К сожалению, несмотря на их старания, ребенок умер в больнице", - рассказали спасатели.

Четырех погибших бойцы ГСЧС деблокировали из автомобиля с помощью специнструмента. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Авария произошла сегодня, 30 ноября, в 13:05 на отрезке автодороги Мукачево-Рогатин. Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.