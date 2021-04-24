Среди белого дня в Днепре расстреляли человека

Убийца расстрелял автомобиль, а потом догнал жертву и сделал контрольный выстрел. Фото: Национальная полиция

В Днепре на площади Соборная неизвестный застрелил водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser".

"24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на площади Соборной в г.. Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина. Сообщает полиция Днепропетровской области.

Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser", после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи ".

В полиции уточнили, что погибшему было 42 года.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В городе Днепр введено полицейский спецоперацию.

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Ранее сообщалось, что 62-летний Николай из Счастливого на Херсонщине, который был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве односельчанку 7-летней Марии Борисовой, повесился в СИЗО. В петле его нашел сокамерник на рассвете 23 апреля.