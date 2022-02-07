"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Раненый на Южмаше в Днепре Игорь Семенченко пару раз общался со стрелком Артемом Рябчуком. Был о нем положительного мнения.

Познакомились, когда срочники попали в роту и проходили стажировку, рассказал Семенченко, передает ТСН.

"Они в отдельном "кубрике" были. Я зашел к ним, заговорил. Сразу его выделил. "Вот из этого будет толк", - подумал. Он здоров, крепок. Мы с ним хорошо поговорили. К нему претензий никогда не было. Скромный, неразговорчивый. Хочу чтобы его наказали", - говорит Семенченко.

То, что о части говорят, это – неправда, добавил.

"Я за полтора года с таким ("дедовщина", -Gazeta.ua) не сталкивался. Не хочется, чтобы за его действия страдал еще кто-то", - говорит раненый нацгвардеец.

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Не понимает мотива стрелка и другая тяжело раненая Жанна Шарова.

"Я не могу знать, почему он это сделал. Он попал в меня, потому что я могла доложить в часть. Я не успела этого сделать, он в меня выстрелил, и я не смогла подняться", - рассказала Жанна.

Рябчука она не знала вообще, как всех раненых.

"Я его вообще не знала. Я редко заступала в караул. И я заступала только в контрактное подразделение. Я даже не знаю всех раненых. Я никогда не наблюдала, чтобы у нас был буллинг, все были дружны. Как у срочников – я не знаю .Служба шла тихо без событий. С того караула знала только трех человек", - говорит Жанна.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, якобы давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.