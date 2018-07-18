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среда, 18 июля 2018 04:10

"Спрятали части тела в холодильнике": железнодорожники пытались скрыть ДТП

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&quot;Спрятали части тела в холодильнике&quot;: железнодорожники пытались скрыть ДТП
Поезд сбил женщину на Николаевщине. Фото: Житомир.today

Товарный поезд смертельно травмировал женщину на станции Березнеговатое в Николаевской области.

"44-летняя женщина находилась на железнодорожних путях, когда машинист увидел ее экстренно затормозил. Однако поезд не успел остановиться и сбил ее. Машинист вместе с помощником не сообщили о происшествии, а забрали тело в поезд и избавились от него дорогой до станции назначения", сообщили в полиции.

После наезда локомотивная бригада остановилась и перестала выходить на связь. Дежурный станции приказал подчиненному проверить, что случилось. Работник железной дороги увидел труп женщины, однако машинисты стали угрожать ему. Поэтому он вернулся к себе на рабочее место и выключил телефон, не вызвав полицию, пишет сайт LB.ua.

Дежурный по станции сам пошел к месту остановки поезда. Машинисты ему сказали, что долго стояли из-за срабатывания автоматических тормозов. Через некоторое время бригада заявила о готовности продолжить движение и покинула станцию.

После этого диспетчер увидел возле путей ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Самого тела не было. Он вызвал полицию, которая по найденному мобильному телефону установила личность погибшей.

На станции "Апостолово" во время осмотра поезда нашли свежие следы крови.

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В ходе расследования машинисты рассказали, что заметили лежащую женщину на путях, применили экстренное торможение, но не успели остановить поезд. Из страха быть обвиненными в наезде, они забрали части тела, спрятали его в пакеты в шахте холодильника и выбросили в другом месте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

16 мая на железнодорожной станции "Пидзамче" во Львове электричка сообщением "Львов - Золочев" тяжело травмировала женщину.

"Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз - травматическая ампутация обеих нижних конечностей".

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