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вторник, 26 января 2021 22:18

Спорткар влетел на скорости в авто: есть пострадавшие
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Под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Сначала на Новоирпенской трассе водитель Peugeot поцарапал автомобиль Toyota. Авто остановились поперек дороги. Вскоре в Peugeot на полном ходу врезался водитель спорткара Skoda Fabia", - говорится в сообщении.

Под Киевом на Новоирпенской трассе произошла авария. Фото: dtp.kiev.ua
Под Киевом на Новоирпенской трассе произошла авария. Фото: dtp.kiev.ua
Под Киевом на Новоирпенской трассе произошла авария. Фото: dtp.kiev.ua
Под Киевом на Новоирпенской трассе произошла авария. Фото: dtp.kiev.ua

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В аварии серьезно пострадал водитель автомобиля Peugeot. В момент удара он находился в авто. Также пострадал водитель автомобиля Skoda. Оба госпитализированы.

В Киеве водитель маршрутного такси "Богдан" сбил велосипедиста. Автопроисшествие произошло на ул. Газопроводная. Велосипедиста с травмами госпитализировали. Водитель был пьян.

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Дата
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