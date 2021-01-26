Спорткар влетел на скорости в авто: есть пострадавшие

Под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Сначала на Новоирпенской трассе водитель Peugeot поцарапал автомобиль Toyota. Авто остановились поперек дороги. Вскоре в Peugeot на полном ходу врезался водитель спорткара Skoda Fabia", - говорится в сообщении.

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В аварии серьезно пострадал водитель автомобиля Peugeot. В момент удара он находился в авто. Также пострадал водитель автомобиля Skoda. Оба госпитализированы.

В Киеве водитель маршрутного такси "Богдан" сбил велосипедиста. Автопроисшествие произошло на ул. Газопроводная. Велосипедиста с травмами госпитализировали. Водитель был пьян.