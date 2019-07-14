Спор между водителями перерос в стрельбу: есть раненый

Фото: https://dn.npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области между водителями произошел конфликт. Вследствие чего один из них начал стрелять по другому.

Пострадавшим оказался житель 1970 года рождения, сообщает Департамент коммуникации полиции Донецкой области.

Местные жители, заметив в машине "Шкода" мужчину с огнестрельным ранением, вызвали правоохранителей.

Его ранил водитель машины "Волга", с которым тот конфликтовал. Мужчина достал револьвер и выстрелил в потерпевшего. После стрельбы он скрылся с места происшествия.

Правоохранители сразу начали искать нападавшего и впоследствии нашли его машину. Задержали и самого подозреваемого. В полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".

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В Кривом Роге милиция задержала мужчину, который из пневматического оружия стрелял с балкона в бездомных животных. Выяснилось, что 59-летний мужчина был пьян и стрелял из пневматического пистолета.