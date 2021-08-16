Спешили на пожар: авто спасателей перекинулось и "развалилось" во время ДТП

Фото: facebook.com/frankivsk.police

16 августа около 9:00 в поселке Выгода на Ивано-Франковщине перевернулся и развалился автомобиль пожарных.

Шестеро спасателей, которые ехали на пожар, травмированы, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

"Авто направлялось на пожар легкового автомобиля в село Пшеничники Калушского района. По дороге пожарный автомобиль перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались шесть человек личного состава 10-й пожарно-спасательной части города Долина, находившихся в пожарном автомобиле", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП с опрокидыванием "скорой": стали известны подробности

На дороге, где произошла авария, проводят ремонтные работы, добавили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель не выбрал безопасную скорость. И при объезде ремонтных работ на дороге, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом", - говорят в полиции.

Устанавливают степень тяжести телесных повреждений пострадавших. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Тернополе пожарный автомобиль провалился под землю. Машина ехала на вызов. Пожарное авто правым боком провалилось в трещину на дороге.