Спецназовец вызвал патрульных, чтобы обезоружить ребенка с игрушечным автоматом

В Харькове на Московском проспекте заместитель командира батальона №2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области Виталий Лисинский организовал спецоперацию по задержанию "вооруженных людей".

Как выяснилось, правоохранитель принял за настоящее оружие игрушечный автомат, которым играл ребенок, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харькове несколько экипажей полиции задерживали машину с вооруженным игрушечным автоматом ребенком

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"14 мая в социальные сети попало видео с места происшествия на Московском проспекте в Харькове. Мужчина в гражданской одежде заметил в салоне автомобиля предмет, похожий на оружие, вызвал патрульных для проверки данной информации. Во время установления обстоятельств происшествия выяснилось, что оружие, внешне похожее на боевой автомат, оказалась игрушечным", - рассказали в полиции.

Автор: Instagram/deuchik Организатором спецоперации оказался заместитель командира батальона полка полиции особого назначения Виталий Лисинский

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются в рамках служебного расследования. В случае доказательства вины полицейского он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

В городе Рожище на Волыни 4-классник пришел на занятия с оружием, которым хотел похвастаться перед своими друзьями. Мальчик даже не успел вытащить пистолет из портфеля, как его забрала учительница. Полицейские, приехавшие в школу, выяснили на месте, что оружие - не игрушечное. Это пневматический пистолет, который был технически неисправен, разряжен, без пуль и баллона.