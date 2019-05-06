Спецназовцу прострелили голову

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В Шевченковском районе Харькова произошла перестрелка. 35-летний мужчина получил ранения. Он доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Событие произошло 6 мая около 8:11 на улице Победы, 64. Об инциденте сообщил свидетель, который обнаружил раненого мужчину, а перед этим слышал выстрелы. Как выяснилось, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу по оппоненту, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"35-летнего пострадавшего доставили в больницу с диагнозом "огнестрельное ранение туловища и головы". Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

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Раненый - работник спецподразделения полиции, находившийся вне службы. В мужчину стреляли из револьвера резиновыми пулями, с близкого расстояния. По одной из версий, причиной стал бытовой конфликт - из-за автомобиля, сообщает местное издание "UA Харьков" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также издание отмечает, что личность стрелявшего установлена. В полиции сообщили, что на месте происшествия был замечен 41-летний мужчина, который выстрелил в потерпевшего.

Ведется следствие, проводится проверка всех данных. Стрелку грозит до 7 лет тюрьмы.

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