Спасла дочь: маньяк напал на женщину

В столице неизвестный напал на женщину. Фото из открытых источников.

В Киеве маньяк напал на женщину.

"В Дарницком районе орудует маньяк. Убивает и насилует. Я чудом осталась жива. Будьте внимательны, женщины, проведите беседу с вашими дочерьми. Приметы: молодой человек, рост 170-175 см, светло русый, коротко стриженный, среднего телосложения", - написала жертва Юлия Брызгалова в Facebook.

По словам женщины, нападение произошло на улице Новодарницкой возле школы №127 у гаражей. От нападающего Юлию защитила дочь.

Pловмисник попытался скрыться. Однако через некоторое время полиция задержала его в супермаркете "АТБ".

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Правоохранители говорят, что подозреваемый уже давно находился в розыске.

В Киеве утром 30-летнюю работницу прокуратуры сбил трамвай. Женщина переходила дорогу в неположенном месте и разговаривала по телефону.